Производители янтаря пока не заметили спада продаж из-за коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 5 фев - РИА Новости. Калининградские предприниматели, занимающиеся изготовлением и продажей изделий из янтаря, пока не заметили спада продаж после того, как из-за распространения коронавируса поток туристов в Россию из Китая сократился, сообщил РИА Новости гендиректор холдинга "Русский янтарь" Сергей Зайцев.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490. Постановлением российского правительства временно был ограничен въезд иностранных граждан с территории КНР.
По данным, опубликованным ранее РБК, янтарь наряду с косметикой является одним из самых популярных товаров, которые китайцы покупают в России.
"В Калининграде в общем и не было туристов из Китая, поэтому для нас ничего не изменилось. Слишком длинный рычаг, чтобы добираться к нам, если бы был прямой рейс, может быть они и появились. Если говорить о больших городах, то в это время туристов, как правило, очень мало, когда будет потеплее, в сезон, их станет больше, если ситуация с въездом изменится", - сказал Зайцев.
В компании "Янтарный Ювелирпром", которая является 100% дочерней компании Калининградского янтарного комбината и занимается серийным производством и реализацией изделий из янтаря, сообщили, что также не заметили спада продаж.
"У нас есть официальные точки продажи в Москве, и пока мы не ощущаем никаких изменений. И на туристов из Китая мы не делали ставку", - сказала РИА Новости начальник коммерческого отдела АО "Янтарный Ювелирпром" Марина Прадед.
Янтарь добывают на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен) в Калининградской области, где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% его мировых разведанных запасов.
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