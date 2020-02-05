Производители янтаря пока не заметили спада продаж из-за коронавируса

"В Калининграде в общем и не было туристов из Китая, поэтому для нас ничего не изменилось. Слишком длинный рычаг, чтобы добираться к нам, если бы был прямой рейс, может быть они и появились. Если говорить о больших городах, то в это время туристов, как правило, очень мало, когда будет потеплее, в сезон, их станет больше, если ситуация с въездом изменится", - сказал Зайцев.