Титов призвал убрать барьеры при импорте технологического оборудования

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает устранить излишний барьер при ввозе в Россию технологического оборудования, сохранение которого может приводить к налоговым последствиям для компаний. Письмо с соответствующей просьбой Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину , сообщила пресс-служба уполномоченного.

В настоящее время правительством РФ (постановление №372) утвержден перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в РФ, его ввоз не облагается НДС, отмечается в письме, с текстом которого ознакомилось РИА Новости. Этот перечень в том числе содержит два наименования производственных линий по изготовлению древесностружечных плит.

Поводом для письма стали обращения к уполномоченному от ООО "Томлесдрев" и ООО "Стод", которые ввезли такое оборудование для реализации инвестиционных проектов в сфере деревообработки. "Указанное производственное оборудование ввезено компаниями с освобождением от уплаты НДС, смонтировано и запущено в эксплуатацию", - поясняет Титов в письме.

Однако впоследствии таможенные органы признали неправомерным использование льготы по НДС "в связи с якобы неверным указанием в постановлении №372 уровня производительности поставленного оборудования". Потенциальный объем доначисления налогов для ООО "Томлесдрев" составляет 300 миллионов рублей, для ООО "Стод" - порядка 2 миллиардов рублей, это ведет к рискам банкротства и остановки производства, отмечается в документе.

При этом доводы таможенных органов подвергнуты сомнению постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу с участием ООО "Томлесдрев", поясняет Титов.