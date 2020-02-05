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Титов призвал убрать барьеры при импорте технологического оборудования
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РИА Новости

Титов призвал убрать барьеры при импорте технологического оборудования

15:01 05.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает устранить излишний барьер при ввозе в Россию технологического оборудования, сохранение которого может приводить к налоговым последствиям для компаний. Письмо с соответствующей просьбой Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщила пресс-служба уполномоченного.
В настоящее время правительством РФ (постановление №372) утвержден перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в РФ, его ввоз не облагается НДС, отмечается в письме, с текстом которого ознакомилось РИА Новости. Этот перечень в том числе содержит два наименования производственных линий по изготовлению древесностружечных плит.
Поводом для письма стали обращения к уполномоченному от ООО "Томлесдрев" и ООО "Стод", которые ввезли такое оборудование для реализации инвестиционных проектов в сфере деревообработки. "Указанное производственное оборудование ввезено компаниями с освобождением от уплаты НДС, смонтировано и запущено в эксплуатацию", - поясняет Титов в письме.
Однако впоследствии таможенные органы признали неправомерным использование льготы по НДС "в связи с якобы неверным указанием в постановлении №372 уровня производительности поставленного оборудования". Потенциальный объем доначисления налогов для ООО "Томлесдрев" составляет 300 миллионов рублей, для ООО "Стод" - порядка 2 миллиардов рублей, это ведет к рискам банкротства и остановки производства, отмечается в документе.
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При этом доводы таможенных органов подвергнуты сомнению постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу с участием ООО "Томлесдрев", поясняет Титов.
"По имеющейся информации в федеральных органах исполнительной власти прорабатывались возможные пути разрешения указанной ситуации с учетом важности реализации в России импортозамещающей политики. В то же время до настоящего времени конкретные решения не приняты", - отмечает бизнес-омбудсмен. В пресс-релизе уполномоченного отмечается, что "из текста постановления правительства №372 следует убрать указание на уровень производительности оборудования".
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Борис ТитовМихаил МишустинРоссияЭкономика
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