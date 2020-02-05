Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

Проект предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев.
Документом также предлагается упростить процедуры доказательства права на выплату пенсий и ее размер, отменив обязательство предоставлять бумажные документы людям, проживающим на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Также законопроектом предлагается отменить для указанной категории лиц ограничения по возможности получить невыплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками.
Ряд фракций раскритиковали этот документ, отметив, что его принятие в первом чтении приведет к значительным расходам, не предусмотренным в госбюджете на 2020 год. С такими же замечанием выступили представители кабмина. По подсчетам правительства, речь идет об увеличении расходов на 148 миллиардов гривен (около 6 миллиардов долларов), которых сейчас нет в бюджете. В связи с этим было принято решение отправить документ на доработку.
В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.