Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Парламент Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса , такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Проект предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев.

Документом также предлагается упростить процедуры доказательства права на выплату пенсий и ее размер, отменив обязательство предоставлять бумажные документы людям, проживающим на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Также законопроектом предлагается отменить для указанной категории лиц ограничения по возможности получить невыплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками.

Ряд фракций раскритиковали этот документ, отметив, что его принятие в первом чтении приведет к значительным расходам, не предусмотренным в госбюджете на 2020 год. С такими же замечанием выступили представители кабмина. По подсчетам правительства, речь идет об увеличении расходов на 148 миллиардов гривен (около 6 миллиардов долларов), которых сейчас нет в бюджете. В связи с этим было принято решение отправить документ на доработку.