Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств

"Пришло время отключиться от мобильных приложений и попытаться встретить потенциального партнера уникальным способом, который совмещает практику быстрых знакомств с тем, чем славится провинция Альберта, — скалистыми горами и горнолыжными склонами", — говорит один из организаторов мероприятия.

В этот день на кресельные подъемнике будет две очереди — для мужчин и для женщин. На вершине горы они решат, хотят ли продолжить знакомство или стоит отправиться на встречу с кем-то еще.