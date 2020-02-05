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Туризм
2020-02-05T23:34+0300
https://ria.ru/20200205/1564283364.html
Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
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РИА Новости

Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств

23:34 05.02.2020
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© Depositphotos / MicrogenКатание на лыжах
Катание на лыжах
© Depositphotos / Microgen
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Канадский горнолыжный курорт в провинции Альберта в День святого Валентина предлагает одиноким путешественникам новый способ знакомств, сообщает Travel and Leisure.
Их приглашают 14 февраля на быстрые знакомства (Speed dating) на лыжах — короткие свидания на подъемнике.
"Пришло время отключиться от мобильных приложений и попытаться встретить потенциального партнера уникальным способом, который совмещает практику быстрых знакомств с тем, чем славится провинция Альберта, — скалистыми горами и горнолыжными склонами", — говорит один из организаторов мероприятия.
В этот день на кресельные подъемнике будет две очереди — для мужчин и для женщин. На вершине горы они решат, хотят ли продолжить знакомство или стоит отправиться на встречу с кем-то еще.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмДень святого ВалентинаКанада
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