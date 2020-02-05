В Тульском кремле откроется выставка археологических находок

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В атриуме на территории Тульского кремля готовится к открытию выставка "Неизвестная Тула. Новые исторические находки", приуроченная к празднованию 500-летия архитектурного комплекса.

Всего жителям и гостям города покажут более сотни экспонатов – это предметы быта, посуда, одежда и украшения, которые были найдены во время раскопок на улице Металлистов.

"В последние годы и кремль, и историческая часть Тулы, прилегающая к нему, являются объектами усиленной музеефикации. В связи с этим проводились работы по прокладке коммуникации на улице Металлистов, реконструкции Крестовоздвиженской площади. Немного ранее работы в кремле активно велись, и, в соответствии с законодательством Российской Федерации, они сопровождались археологическими исследованиями", – рассказал куратор выставки Юрий Екимов.