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В Тульском кремле откроется выставка археологических находок
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РИА Новости

В Тульском кремле откроется выставка археологических находок

14:58 05.02.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоБашня Ивановских ворот Тульского кремля
Башня Ивановских ворот Тульского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В атриуме на территории Тульского кремля готовится к открытию выставка "Неизвестная Тула. Новые исторические находки", приуроченная к празднованию 500-летия архитектурного комплекса.
Всего жителям и гостям города покажут более сотни экспонатов – это предметы быта, посуда, одежда и украшения, которые были найдены во время раскопок на улице Металлистов.
"В последние годы и кремль, и историческая часть Тулы, прилегающая к нему, являются объектами усиленной музеефикации. В связи с этим проводились работы по прокладке коммуникации на улице Металлистов, реконструкции Крестовоздвиженской площади. Немного ранее работы в кремле активно велись, и, в соответствии с законодательством Российской Федерации, они сопровождались археологическими исследованиями", – рассказал куратор выставки Юрий Екимов.
Выставка начинается с небольшого блока, рассказывающего о внешнем виде дома, двора, а также усадьбы. Здесь представлены кованые изделия, которые накладывались на створки дверей и ворот.
Посетительница осматривает экспозицию на выставке
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500-летие Тульского кремляТула
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