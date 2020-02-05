РЖД готовы бесплатно перевезти эвакуированных из Китая пассажиров

"Холдинг РЖД готов обеспечить перевозки пассажиров, эвакуированных в Россию из Китая. По согласованию с Минтрансом в случае обращения граждан компания предоставит безвозмездную перевозку пассажиров до мест их проживания", - сообщили в РЖД в среду.

Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем. Регулярные рейсы остались только из и в московский аэропорт "Шереметьево", причем в отдельно выделенный для них терминал F. Это рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также четырех китайских авиакомпаний. Остальные перевозчики перешли на чартеры. Кроме того, с 4 февраля иностранцы (за небольшими исключениями) могут въезжать в Россию после прилета из Китая только через "Шереметьево".