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РЖД готовы бесплатно перевезти эвакуированных из Китая пассажиров
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РИА Новости

РЖД готовы бесплатно перевезти эвакуированных из Китая пассажиров

14:55 05.02.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевПассажир выходит из поезда на платформу станции "Новосибирск-Главный"
Пассажир выходит из поезда на платформу станции Новосибирск-Главный
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Холдинг РЖД готов бесплатно перевезти до места проживания пассажиров, эвакуированных в Россию из Китая, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что "Аэрофлот" и РЖД бесплатно отвезут в изначальный пункт назначения пассажиров, которые из-за ограничений по коронавирусу вынужденно прилетели в московский аэропорт "Шереметьево".
"Холдинг РЖД готов обеспечить перевозки пассажиров, эвакуированных в Россию из Китая. По согласованию с Минтрансом в случае обращения граждан компания предоставит безвозмездную перевозку пассажиров до мест их проживания", - сообщили в РЖД в среду.
Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем. Регулярные рейсы остались только из и в московский аэропорт "Шереметьево", причем в отдельно выделенный для них терминал F. Это рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также четырех китайских авиакомпаний. Остальные перевозчики перешли на чартеры. Кроме того, с 4 февраля иностранцы (за небольшими исключениями) могут въезжать в Россию после прилета из Китая только через "Шереметьево".
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Россия для предупреждения распространения инфекции приняла ряд мер. В частности, приостановлено движение всех пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и Китаем, грузовое сообщение не прекращается. Временно остановлено пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР.
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