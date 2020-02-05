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Глава ОП Крыма назвал заявления Киева о подаче воды спекуляциями
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РИА Новости

Глава ОП Крыма назвал заявления Киева о подаче воды спекуляциями

14:55 05.02.2020
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© Фото : Государственный Совет Республики Крым Григорий Иоффе
Григорий Иоффе
© Фото : Государственный Совет Республики Крым
Григорий Иоффе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал спекуляциями заявления украинских политиков относительно возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов рассказал о существовании идеи продавать воду в Крым и на этом зарабатывать. В свою очередь постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил в среду, что Украина не будет восстанавливать водоснабжение Крыма. По его словам, "вода по каналу пойдет в Крым только после деоккупации".
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"В общественной палате Крыма рассматривали вопрос, связанный с водоснабжением, и получили сведения, что никакой катастрофы, никакой нехватки, никакого сложного положения, связанного с водоснабжением в Крыму, сегодня не существует. Все заявления украинских политиков связаны с последней возможностью на чем-то спекулировать. Мы не ожидаем никакой милости от наших соседей", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, в Крыму активно решаются вопросы с водоснабжением и в "подачках со стороны Украины никто не нуждается".
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"Единственное, что можно добавить, что Северо-Крымский канал, построенный всем советским народом, построенный благодаря мощи Советского Союза, сегодня просто из-за политических инсинуаций разрушится, идет заболачивание почв в Херсонской области Украины. Это вызывает сожаление. Все остальное мы решим без помощи наших украинских оппонентов", - подчеркнул Иоффе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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Антон КориневичГригорий ИоффеВладимир ПутинКрымУкраинаОбщество
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