Аксенов поручился за директора парка "Тайган"

Белогорский районный суд в понедельник арестовал на два месяца владельца парка "Тайган" за нарушение подписки о невыезде, Зубков был взят под стражу в зале суда. Сейчас он находится в СИЗО Симферополя. Глава Крыма Аксенов заявил, что в случае согласия адвокатов готов стать личным поручителем Зубкова.