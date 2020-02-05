Аксенов поручился за директора парка "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма на арест директора парка "Тайган" Олега Зубкова вместе с поручительством главы республики Сергея Аксенова, сообщил РИА Новости адвокат Зубкова Арман Петросян.
Белогорский районный суд в понедельник арестовал на два месяца владельца парка "Тайган" за нарушение подписки о невыезде, Зубков был взят под стражу в зале суда. Сейчас он находится в СИЗО Симферополя. Глава Крыма Аксенов заявил, что в случае согласия адвокатов готов стать личным поручителем Зубкова.
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"Сегодня мной была подана апелляционная жалоба (на арест Зубкова - ред.) вместе с поручительством главы республики Сергея Аксенова в Верховный суд республики", - сказал Петросян.
Апелляция подана через суд первой инстанции – Белогорский районный суд, срок рассмотрения жалобы – три дня, отметил адвокат.
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