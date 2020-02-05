В Госдуме призвали Турцию координировать действия действия в Сирии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Турция должна координировать с Российской Федерацией действия по борьбе с терроризмом в Сирии , несогласованность действий может привести к плачевным последствиям, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.

"Турция должна координировать действия с нашей страной по проведению различных мероприятий, именно направленных на борьбу с терроризмом. Несогласованность этих действий может в конечном итоге привести к плачевным результатам, что недопустимо ни в коем случае", - сказал Швыткин РИА Новости.

Он отметил, что действия Турции дестабилизируют обстановку в Сирии.

"Безусловно мы осуждаем действия Турции... Вместе с тем призываем следовать астанинскому и сочинскому формату в части урегулирования ситуации в Сирийской арабской республике, а именно обеспечить демилитаризованную зону радиусом в 20 километров. Второе - обеспечить со своей стороны размежевание сторон воюющих и, в частности, протурецких группировок, которые сегодня полностью нарушают перемирие соответствующее", - сказал парламентарий.

Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстреливать мирных граждан вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.

Генштаб сирийской армии 29 января заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.