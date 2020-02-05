Мужской монастырь в Белеве открылся после реставрации

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В Белеве после реставрации открылся Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь. 4 февраля состоялось торжественное освящение соборного храма в честь преподобного Макария Жабынского, сообщается на сайте Тульского кремля.

"В этом году вся область празднует важную дату – 500-летие Тульского кремля. Мы серьезно готовимся к этому событию, восстанавливаем наши культурно-исторические памятники, духовные объекты. Особую роль для нас играют монастыри Белевского района. Свято-Введенский мужской монастырь – одна из главных православных святынь для всего нашего региона. Было важно восстановить главный храм в его первоначальном виде, благоустроить купель и святой источник", – отметила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

По ее словам, привести в порядок старинный храм и территорию святыни поручил глава региона Алексей Дюмин в августе прошлого года. Также при его личном участии были привлечены внебюджетные средства на реставрацию и ремонт всего комплекса.

В результате реставрацию фасада храма удалось завершить в короткие сроки. Для восстановления разрушенных частей цоколя и фигурных элементов стен в соответствии с их историческим обликом использовали уникальный белый камень. Также была отремонтирована кровля храма, установлены недавно освященные купола, а во внутреннем помещении появилась винтовая лестница на хоры.

Помимо этого на территории монастыря проведены масштабные ландшафтные работы: уложена тротуарная плитка, восстановлена система водоотведения, смонтированы новые опоры освещения. Над источником и колодцем установили ротонды, при входе появился новый павильон со святой водой, отремонтированы купель и часовня.