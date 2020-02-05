Минтранс не планирует полностью закрывать авиасообщение с Китаем

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство РФ не рассматривает вариант полного закрытия авиасообщения с Правительство РФ не рассматривает вариант полного закрытия авиасообщения с Китаем на фоне распространения коронавируса , сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

"О том, что мы полностью закрываем авиасообщение с Китаем, вопрос на повестке дня не рассматривался", - сказал Дитрих журналистам в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации (NAIS)

"Модель, которая сейчас сформирована, когда единый специализированный терминал в "Шереметьево" принимает всех пассажиров, которые прилетают из Китая в Россию, и существенную часть транзитников, - эта модель сейчас устраивает всех, мы здесь ориентируемся на мнение наших коллег из Роспотребнадзора", - добавил глава Минтранса.