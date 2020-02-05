Минтранс не планирует полностью закрывать авиасообщение с Китаем

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство РФ не рассматривает вариант полного закрытия авиасообщения с Китаем на фоне распространения коронавируса, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
"О том, что мы полностью закрываем авиасообщение с Китаем, вопрос на повестке дня не рассматривался", - сказал Дитрих журналистам в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации (NAIS)
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"Модель, которая сейчас сформирована, когда единый специализированный терминал в "Шереметьево" принимает всех пассажиров, которые прилетают из Китая в Россию, и существенную часть транзитников, - эта модель сейчас устраивает всех, мы здесь ориентируемся на мнение наших коллег из Роспотребнадзора", - добавил глава Минтранса.
Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем. Регулярные рейсы остались только из и в московский аэропорт "Шереметьево", причем в отдельно выделенный для них терминал F. Это рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также четырех китайских авиакомпаний. Остальные перевозчики перешли на чартеры. Кроме того, с 4 февраля иностранцы (за небольшими исключениями) могут въезжать в Россию после прилета из Китая только через "Шереметьево".