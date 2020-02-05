МИД встревожен размещением ядерных зарядов на американских подлодках

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на подлодках США, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы реагируем на это с большой тревогой. Не потому, что мы видим в этом угрозу безопасности нашей страны, как раз безопасность серьезным образом обеспечена", - сказал Рябков журналистам.
Он подчеркнул, что тревогу вызывают доктринальные установки, которые применяются американцами в ядерной сфере.
"Появление на стратегических носителях зарядов пониженной мощности означает, что ранее прозвучавшие в декларативной форме с американской стороны рассуждения о возможности применения такого рода средств в гипотетическом конфликте теперь уже воплощаются в изделиях", - сказал Рябков.
"Это отражает того, что США реально понижают ядерный порог, и что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне", - добавил замглавы МИД РФ.
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