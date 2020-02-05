В Кузбассе построят "умную" тепломагистраль в 2021-2022 годах

КЕМЕРОВО, 5 фев- РИА Новости. Систему теплоснабжения с "умными" технологиями диагностики труб, которая сможет заменить шесть неэффективных угольных котельных, построят в городе Белово Кемеровской области к отопительному сезону 2021-2022 года, сообщается на сайте Сибирской генерирующей компании.
"За счет привлечения частных и государственных инвестиций в городе Белово фактически будет создана новая, более надежная и экологически эффективная система теплоснабжения, с "умными" технологиями диагностики труб, современным цифровым комплексом диспетчеризации и управления. Это повысит комфорт городской среды и улучшит бизнес-климат с учетом снижения стоимости тепла от комбинированного источника - Беловской ГРЭС", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Кузбасского филиала СГК Юрия Шейбака.
Отмечается, что новая тепломагистраль соединит Беловскую ГРЭС с центром города, ее протяженность составит 12 километров. По предварительным оценкам, суммарный объем вложений в реализацию проекта в 2020-2021 годах составит около 2,5 миллиарда рублей.
"Планируется, что к началу отопительного сезона 2021-2022 годов шесть неэффективных угольных котельных, негативно влияющих на экологическую обстановку в центральной части города, будут замещены тепловыми мощностями Беловской ГРЭС", - уточняется в сообщении.