В Кузбассе построят "умную" тепломагистраль в 2021-2022 годах

"За счет привлечения частных и государственных инвестиций в городе Белово фактически будет создана новая, более надежная и экологически эффективная система теплоснабжения, с "умными" технологиями диагностики труб, современным цифровым комплексом диспетчеризации и управления. Это повысит комфорт городской среды и улучшит бизнес-климат с учетом снижения стоимости тепла от комбинированного источника - Беловской ГРЭС", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Кузбасского филиала СГК Юрия Шейбака.