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Глава Минздрава назвал сроки разработки вакцины против коронавируса
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РИА Новости

Глава Минздрава назвал сроки разработки вакцины против коронавируса

14:47 05.02.2020 (обновлено: 15:50 05.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Разработка вакцины против нового типа коронавируса займет не менее восьми-десяти месяцев, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Для создания препарата необходимо получить живой штамм 2019-nCoV, однако, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, Китай пока не передал его России.
Женщина, прибывшая из провинции Хубэй, на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы в провинции Цзянси
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Россия готова помогать Китаю в борьбе с коронавирусом, заявил Путин

Вспышка 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,5 тысячи, умерли 492 человека, 911 пациентов выздоровели. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
3 февраля, 01:24
Эксперт оценил возможность разработки вакцины против коронавируса
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Сегодня два самолета ВКС России эвакуировали из Уханя 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Они пройдут двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюмени. Состояние всех прибывших удовлетворительное, заболевших нет.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоВОЗКитайРоссияВ мире
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