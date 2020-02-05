В Германии раскритиковали новые санкции против "Северного потока – 2"

Накануне немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.

"МИД Германии не занимается спекуляциями. Правительство находится в контакте с американскими партнерами по всем важным двусторонним и международным вопросам. Позиция правительства известна - оно отвергает из принципиальных соображений любые формы экстерриториальных санкций", - заявили РИА Новости в ведомстве на просьбу прокомментировать публикацию газеты.

В свою очередь, в министерстве энергетики ФРГ добавили, что ведомство следит за развитием событий в США, но не комментирует их.

В сенате США при этом уверенности в введении новых санкций нет. Такую точку зрения выразил в комментарии РИА Новости сенатор-демократ, член комитета по иностранным делам Бен Кардин. Его соратник Крис Кунс отметил, что сенат США в своем большинстве выступает против газопровода "Северный поток – 2", однако введение конкретных санкций будет определять администрация.

Как пояснил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, возможные дополнительные санкции США не смогут помешать достроить газопровод, но могут сделать невозможным его функционирование впоследствии. Он не исключил также, что новости о новых санкциях могут оказаться спекуляциями, особенно учитывая то, что после заключения Россией и Украиной транзитного контракта у Штатов стало меньше аргументов для ужесточения санкционного режима в отношении РФ.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".

Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток – 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.