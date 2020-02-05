США используют тему вируса против экономики Китая, считают в Совфеде

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США используют тему коронавируса в информационном пространстве для ослабления экономики Китая, считает замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.

"Информация о коронавирусе в медиа- и интернет-пространстве спекулятивно завышается. Те, кто это раскручивает в негативном виде, паническом, находятся в англоязычном мире. Для меня очевидно, что это идет, главным образом, из США", - сказал Климов журналистам в среду.

По мнению законодателя, США вносят свой вклад в "ослабление китайской экономики и показывают, что зона стабильности - только Америка".

Кроме того, факты о реальной угрозе заболевания передергиваются, добавил парламентарий. "За почти полтора месяца скончалось около 500 человек в Китае. При этом от различных причин в КНР ежедневно умирают 14 тысяч человек", - привел пример Климов.

"Это что, время хоронить Китай и кричать караул?", - выразил недоумение он.

По словам политика, Китай принимает исчерпывающие меры для противодействия распространению коронавируса, и не потому, что считают эту угрозу гигантской. "Они понимают, что чем быстрее эта тема сойдет на нет, тем легче им будет поправить ситуацию", - сказал Климов.

По мнению сенатора, Китай намерен купировать ситуацию с коронавирусом на своей территории до конца февраля.