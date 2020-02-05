США используют тему вируса против экономики Китая, считают в Совфеде

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США используют тему коронавируса в информационном пространстве для ослабления экономики Китая, считает замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.
"Информация о коронавирусе в медиа- и интернет-пространстве спекулятивно завышается. Те, кто это раскручивает в негативном виде, паническом, находятся в англоязычном мире. Для меня очевидно, что это идет, главным образом, из США", - сказал Климов журналистам в среду.
По мнению законодателя, США вносят свой вклад в "ослабление китайской экономики и показывают, что зона стабильности - только Америка".
Кроме того, факты о реальной угрозе заболевания передергиваются, добавил парламентарий. "За почти полтора месяца скончалось около 500 человек в Китае. При этом от различных причин в КНР ежедневно умирают 14 тысяч человек", - привел пример Климов.
"Это что, время хоронить Китай и кричать караул?", - выразил недоумение он.
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По словам политика, Китай принимает исчерпывающие меры для противодействия распространению коронавируса, и не потому, что считают эту угрозу гигантской. "Они понимают, что чем быстрее эта тема сойдет на нет, тем легче им будет поправить ситуацию", - сказал Климов.
По мнению сенатора, Китай намерен купировать ситуацию с коронавирусом на своей территории до конца февраля.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.