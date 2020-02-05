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Красноярский минздрав опроверг слухи о трех заболевших коронавирусом
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РИА Новости

Красноярский минздрав опроверг слухи о трех заболевших коронавирусом

14:44 05.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Пациентов с коронавирусом в Красноярском крае не выявлено, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о поступлении в больницу Красноярска трех граждан Китая, которые якобы заражены вирусом.
"Поступила информация о трех контактных лицах, прибывших из КНР и приехавших в Красноярск из других регионов. Все обследованы. У двоих выявлено респираторное заболевание, один здоров. Двое госпитализированы для лечения респираторной инфекции в стационар", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что с января 2020 года с бортов, прибывших из азиатских стран, были сняты и госпитализированы пять человек. Все они обследованы – у троих диагностированы респираторные заболевания, двое отпущены по месту жительства. Наличие коронавируса не подтверждено.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВОЗКрасноярский крайКитайПроисшествия
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