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Москва компенсирует малому бизнесу 95% затрат на обучение работников
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РИА Новости

Москва компенсирует малому бизнесу 95% затрат на обучение работников

14:42 05.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Правительство Москвы в понедельник, 10 февраля, приступит к сбору заявок от компаний малого и среднего бизнеса на компенсацию затрат по обучению сотрудников, сообщил журналистам руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Алексей Фурсин.
"В любом бизнесе на сегодняшний день присутствует дефицит квалифицированных кадров. И мы предлагаем помощь: 10 февраля мы объявим отбор заявок от предпринимателей на компенсацию затрат на обучение своих сотрудников. Это может быть либо среднее профессиональное, либо дополнительное профессиональное образование. Бизнес сможет компенсировать 95% затрат, до 120 тысяч рублей на специалиста", - сказал Фурсин.
Он уточнил, что идущий на обучение сотрудник должен будет взять на себя обязательство отработать в компании не менее года.
По словам руководителя ДПИР, в рамках кадровой поддержки предпринимательства правительство Москвы намерено расширять спектр образовательных программ. При этом власти будут стараться привлечь к этой работе самих предпринимателей.
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"Наша позиция – "докрутить" специалиста, у которого есть базовые знания, до того уровня навыков, которые позволят эффективно работать в бизнесе. И лучше самого предпринимателя этот запрос не сможет сформулировать никто", - заключил Фурсин.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМосква
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