Москва компенсирует малому бизнесу 95% затрат на обучение работников

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Правительство Москвы в понедельник, 10 февраля, приступит к сбору заявок от компаний малого и среднего бизнеса на компенсацию затрат по обучению сотрудников, сообщил журналистам руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Алексей Фурсин.

"В любом бизнесе на сегодняшний день присутствует дефицит квалифицированных кадров. И мы предлагаем помощь: 10 февраля мы объявим отбор заявок от предпринимателей на компенсацию затрат на обучение своих сотрудников. Это может быть либо среднее профессиональное, либо дополнительное профессиональное образование. Бизнес сможет компенсировать 95% затрат, до 120 тысяч рублей на специалиста", - сказал Фурсин.

Он уточнил, что идущий на обучение сотрудник должен будет взять на себя обязательство отработать в компании не менее года.

По словам руководителя ДПИР, в рамках кадровой поддержки предпринимательства правительство Москвы намерено расширять спектр образовательных программ. При этом власти будут стараться привлечь к этой работе самих предпринимателей.