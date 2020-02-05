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https://ria.ru/20200205/1564282176.html
Тюменцы запустили флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая граждан
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РИА Новости

Тюменцы запустили флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая граждан

14:42 05.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкУчения по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса
Учения по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Жители Тюменской области запустили флешмоб "Своих не бросаем" в поддержку граждан, эвакуированных из Китая и помещенных на карантин в санаторий под Тюменью, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. После обнародования этой информации в соцсетях стали появляться панические сообщения и недостоверная информация, отмечает штаб.
"Тюменцы запустили флешмоб, чтобы привлечь внимание к проблеме неточной информации и панике в социальных сетях относительно размещения граждан России и СНГ на карантин в тюменском санатории", - говорится в сообщении штаба. Посты в рамках флешмоба помечаются тегом #своихнебросаем.
"Я не хочу хайпить на теме эвакуации россиян в Тюмень, но и молчать не могу. Это же наши люди. Они нуждаются в помощи сейчас, в нашей поддержке. Их привозят не к вам в квартиру, а в закрытый санаторий, где будут применены все меры безопасности. Плюс они вообще даже без симптомов болезни, они с огромной вероятностью здоровы. Давайте прекратим этот балаган и панику в сети. Представляю, каково им и их семьям сейчас читать это. Мы же люди! Лучше займитесь своим здоровьем", - написала одна из участниц флешмоба.
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Другой участник флешмоба в своем видеообращении в Instagram заявил, что "каждый – опора для каждого". "И что, они теперь не люди? Не заслуживают жить наравне с теми, кто не ездил в Китай? Пусть их проблемы остаются их проблемами, и желательно подальше от нас?" – задается он вопросами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваВОЗТюменская областьТюменьУханьОбщество
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