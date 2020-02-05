Тюменцы запустили флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая граждан

"Я не хочу хайпить на теме эвакуации россиян в Тюмень, но и молчать не могу. Это же наши люди. Они нуждаются в помощи сейчас, в нашей поддержке. Их привозят не к вам в квартиру, а в закрытый санаторий, где будут применены все меры безопасности. Плюс они вообще даже без симптомов болезни, они с огромной вероятностью здоровы. Давайте прекратим этот балаган и панику в сети. Представляю, каково им и их семьям сейчас читать это. Мы же люди! Лучше займитесь своим здоровьем", - написала одна из участниц флешмоба.