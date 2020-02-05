Сомелье рассказал, какие алкогольные напитки нельзя употреблять

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов рассказал " Вечерней Москве ", какие алкогольные напитки ни в коем случае нельзя употреблять, а какие могут принести пользу для здоровья в умеренных количествах.

Эксперт назвал алкогольные энергетики отвратительными и отметил, что в России запрещены их производство и продажа. Однако, по его мнению, список вредного спиртного ими не ограничивается.

"К сожалению, сегодня продаются химические слабоалкогольные коктейли и "шипучки", имитирующие игристое виноградное вино. В действительности это спирт, сахар и вкусовые добавки с газом", — рассказал Тузмухамедов.

Он добавил, что производители имеют большую прибыль на производстве этого "пойла", так как оно пользуется большой популярностью.

Кроме того, сомелье призвал не покупать дешевую имитацию портвейна. Он посоветовал пить хорошее виноградное вино, но в небольших дозах.

"Во Франции самое низкое количество сердечно-сосудистых заболеваний. Многие склонны это объяснять тем, что жители Франции традиционно выпивают ежедневно в обед бокал сухого вина", — рассказал эксперт.

Тузмухамедов добавил, что скептически относится к утверждениям, что у россиян в отличие от европейцев отсутствует "ген вина". Он напомнил, что в нашей стране этот напиток употребляют на протяжении трех веков, а со времен правления Екатерины II в России интенсивно развивается виноделие.

"Это достаточно большой срок, чтобы организм адаптировался и нормально перерабатывал этот продукт", — пояснил специалист.