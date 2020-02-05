Сомелье рассказал, какие алкогольные напитки нельзя употреблять

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов рассказал "Вечерней Москве", какие алкогольные напитки ни в коем случае нельзя употреблять, а какие могут принести пользу для здоровья в умеренных количествах.
Эксперт назвал алкогольные энергетики отвратительными и отметил, что в России запрещены их производство и продажа. Однако, по его мнению, список вредного спиртного ими не ограничивается.
"К сожалению, сегодня продаются химические слабоалкогольные коктейли и "шипучки", имитирующие игристое виноградное вино. В действительности это спирт, сахар и вкусовые добавки с газом", — рассказал Тузмухамедов.
Он добавил, что производители имеют большую прибыль на производстве этого "пойла", так как оно пользуется большой популярностью.
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Кроме того, сомелье призвал не покупать дешевую имитацию портвейна. Он посоветовал пить хорошее виноградное вино, но в небольших дозах.
"Во Франции самое низкое количество сердечно-сосудистых заболеваний. Многие склонны это объяснять тем, что жители Франции традиционно выпивают ежедневно в обед бокал сухого вина", — рассказал эксперт.
Тузмухамедов добавил, что скептически относится к утверждениям, что у россиян в отличие от европейцев отсутствует "ген вина". Он напомнил, что в нашей стране этот напиток употребляют на протяжении трех веков, а со времен правления Екатерины II в России интенсивно развивается виноделие.
"Это достаточно большой срок, чтобы организм адаптировался и нормально перерабатывал этот продукт", — пояснил специалист.
Эксперт также призвал отказаться от водки в пользу виски, коньяка или кальвадоса. Водка не несет в себе питательной и пищевой ценности, в то время как выдержанные дистилляты содержат один из ключевых микроэлементов организма человека — усвояемую медь. Кроме того, сомелье напомнил, что израильские ученые обнаружили в виски эллаговую кислоту, которая обладает противораковыми свойствами.