"Аэрофлот" и РЖД бесплатно отвезут эвакуированных из Китая пассажиров

Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем. Регулярные рейсы остались только из и в московский аэропорт "Шереметьево", причем в отдельно выделенный для них терминал F. Это рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также четырех китайских авиакомпаний. Остальные перевозчики перешли на чартеры. Кроме того, с 4 февраля иностранцы (за небольшими исключениями) могут въезжать в Россию после прилета из Китая только через "Шереметьево".

"Мы договорились и с РЖД, и с "Аэрофлотом", что те наши граждане, которые собирались в Новосибирск, Иркутск (и другие регионы - ред.), у них были билеты, но в силу ограничительных причин они попали в "Шереметьево", "Аэрофлот" и РЖД отвезут до точки назначения после прохождения всех указанных Роспотребнадзором процедур бесплатно. По тем билетам, которые у них были", - сказал Дитрих в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации (NAIS).