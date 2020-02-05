В ОП подготовят наблюдателей на голосование по поправке в Конституцию

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Общественные палаты к апрелю подготовят наблюдателей для работы во время всенародного голосования по поправке в Конституцию РФ в случае принятия законодательного акта о его проведении, сообщил директор Фонда исследования проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что голосование по поправке в Конституцию РФ может до майских праздников.

"Мы не знаем точно, когда будет дата голосования, но наши регионы исходят из того, что к апрелю быть готовыми, что означает, чтобы к тому времени были подготовлены сами наблюдатели... Мы подготовим свои методические материалы", - сказал Григорьев на заседании рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан.

По его словам, что ОП намерена рекомендовать направлять по два наблюдателя на каждый избирательный участок. "Понятно, что есть удаленные районы, в отдельных районах несколько сложнее, но в большинстве будет по два человека", - пояснил он.