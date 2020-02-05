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В ОП подготовят наблюдателей на голосование по поправке в Конституцию
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РИА Новости

В ОП подготовят наблюдателей на голосование по поправке в Конституцию

14:36 05.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Общественные палаты к апрелю подготовят наблюдателей для работы во время всенародного голосования по поправке в Конституцию РФ в случае принятия законодательного акта о его проведении, сообщил директор Фонда исследования проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев.
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что голосование по поправке в Конституцию РФ может до майских праздников.
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"Мы не знаем точно, когда будет дата голосования, но наши регионы исходят из того, что к апрелю быть готовыми, что означает, чтобы к тому времени были подготовлены сами наблюдатели... Мы подготовим свои методические материалы", - сказал Григорьев на заседании рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан.
По его словам, что ОП намерена рекомендовать направлять по два наблюдателя на каждый избирательный участок. "Понятно, что есть удаленные районы, в отдельных районах несколько сложнее, но в большинстве будет по два человека", - пояснил он.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию , Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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