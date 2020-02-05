Рябков призвал противостоять опасным шагам Вашингтона в ядерной сфере

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Международное сообщество должно противодействовать опасным шагам Вашингтона в ядерной сфере, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения о размещении Вашингтоном ядерных зарядов малой мощности на подлодках.
"В этой связи еще более актуальным становится наше предложение подтвердить вновь приверженность известной формуле о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана",- сказал Рябков журналистам.
Он напомнил, что предложение о недопущении такой войны Москва передала Вашингтону еще в 2018 году.
"И до сих пор ответа нет. Поэтому вся совокупность происходящего настраивает нас на необходимость удвоить усилия, чтобы все-таки постараться сдержать дальнейший дрейф США в опасном направлении, дальнейшее сползание Вашингтона к какому-то планированию абсолютно недопустимых катастрофических сценариев",- отметил Рябков.
4 февраля, 18:52Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках