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Рябков призвал противостоять опасным шагам Вашингтона в ядерной сфере
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РИА Новости

Рябков призвал противостоять опасным шагам Вашингтона в ядерной сфере

14:32 05.02.2020 (обновлено: 15:10 05.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Международное сообщество должно противодействовать опасным шагам Вашингтона в ядерной сфере, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения о размещении Вашингтоном ядерных зарядов малой мощности на подлодках.
"В этой связи еще более актуальным становится наше предложение подтвердить вновь приверженность известной формуле о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана",- сказал Рябков журналистам.
Он напомнил, что предложение о недопущении такой войны Москва передала Вашингтону еще в 2018 году.
"И до сих пор ответа нет. Поэтому вся совокупность происходящего настраивает нас на необходимость удвоить усилия, чтобы все-таки постараться сдержать дальнейший дрейф США в опасном направлении, дальнейшее сползание Вашингтона к какому-то планированию абсолютно недопустимых катастрофических сценариев",- отметил Рябков.
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4 февраля, 18:52
Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках
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