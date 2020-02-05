Путин отметил возможности для расширения взаимодействия с Грецией

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России Греции имеются условия для расширения взаимодействия в сферах туризма и культуры.

В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.

Обращаясь к послу Греции в России Екатерини Нассике, Путин выразил убеждение, что дальнейшее развитие взаимодействия между странами отвечает общим интересам и соответствует многовековым традициям дружбы и взаимной симпатии народов.