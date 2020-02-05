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Путин отметил возможности для расширения взаимодействия с Грецией
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РИА Новости

Путин отметил возможности для расширения взаимодействия с Грецией

14:28 05.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Греции имеются условия для расширения взаимодействия в сферах туризма и культуры.
В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.
Обращаясь к послу Греции в России Екатерини Нассике, Путин выразил убеждение, что дальнейшее развитие взаимодействия между странами отвечает общим интересам и соответствует многовековым традициям дружбы и взаимной симпатии народов.
"Наряду с сотрудничеством в политике, экономике, энергетике, имеются хорошие возможности для расширения контактов в сфере туризма и культуры. В этом контексте отмечу проходящий сейчас перекрестный год языка и культуры", - заявил Путин.
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