Путин отметил возможности для расширения взаимодействия с Грецией

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Греции имеются условия для расширения взаимодействия в сферах туризма и культуры.
В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.
Обращаясь к послу Греции в России Екатерини Нассике, Путин выразил убеждение, что дальнейшее развитие взаимодействия между странами отвечает общим интересам и соответствует многовековым традициям дружбы и взаимной симпатии народов.
"Наряду с сотрудничеством в политике, экономике, энергетике, имеются хорошие возможности для расширения контактов в сфере туризма и культуры. В этом контексте отмечу проходящий сейчас перекрестный год языка и культуры", - заявил Путин.
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