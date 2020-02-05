Путин пожелал вновь прибывшим послам "почувствовать пульс" России

Путин заявил, что послы всегда могут рассчитывать на помощь госорганов

Путин заявил, что послы всегда могут рассчитывать на помощь госорганов

"Всех вас ожидает напряженная, но крайне интересная работа. Рассчитываю, что вам удастся ближе познакомиться с Россией, почувствовать ее пульс, стать свидетелями того, как в нашей стране решаются важные масштабные задачи политического, экономического и социального развития", - сказал Путин.