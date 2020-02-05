Путин пожелал вновь прибывшим послам "почувствовать пульс" России

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал 23 вновь прибывшим послам иностранных государств поближе познакомиться с Россией, почувствовать ее пульс и поспособствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.
В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.
"Всех вас ожидает напряженная, но крайне интересная работа. Рассчитываю, что вам удастся ближе познакомиться с Россией, почувствовать ее пульс, стать свидетелями того, как в нашей стране решаются важные масштабные задачи политического, экономического и социального развития", - сказал Путин.
"Надеюсь также, что вы будете оказывать реальное содействие наращиванию двусторонних связей между Россией и представляемыми вами государствами, способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил президент РФ.