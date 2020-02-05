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Путин пожелал вновь прибывшим послам "почувствовать пульс" России
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РИА Новости

Путин пожелал вновь прибывшим послам "почувствовать пульс" России

14:27 05.02.2020 (обновлено: 14:28 05.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал 23 вновь прибывшим послам иностранных государств поближе познакомиться с Россией, почувствовать ее пульс и поспособствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.
В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.
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"Всех вас ожидает напряженная, но крайне интересная работа. Рассчитываю, что вам удастся ближе познакомиться с Россией, почувствовать ее пульс, стать свидетелями того, как в нашей стране решаются важные масштабные задачи политического, экономического и социального развития", - сказал Путин.
"Надеюсь также, что вы будете оказывать реальное содействие наращиванию двусторонних связей между Россией и представляемыми вами государствами, способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин
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Владимир ПутинРоссияВ миреПолитика
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