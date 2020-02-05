Глава МИД Алжира встретился с Хафтаром и властями востока Ливии

КАИР, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум в среду прибыл в восточноливийский город Бенгази, чтобы встретиться с главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, а также с заседающими на востоке Ливии властями, сообщил спутниковый телеканал "аль-Арабия".
По данным телеканала, глава МИД Алжира обсудил с Хафтаром и восточноливийскими политиками ситуацию в Ливии и пути урегулирования кризиса в этой стране.
В свою очередь спутниковый телеканал "аль-Джазира" сообщил, что Букадум передал ливийскому маршалу приглашение посетить Алжир.
Алжир выступает за внутриполитическое урегулирование ливийского кризиса и за немедленное начало внутриливийского диалога.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.
Алжирский президент Абдельмаджид Теббун ранее заявил о готовности провести межливийские переговоры на своей территории. Он отметил, что для урегулирования кризиса необходимо составить "дорожную карту" с четкими контурами.