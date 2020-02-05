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Культура
2020-02-05T22:23+0300
https://ria.ru/20200205/1564281085.html
Студия Disney назвала даты премьеры сериалов Marvel
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РИА Новости

Студия Disney назвала даты премьеры сериалов Marvel

22:23 05.02.2020
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© Фото : Marvel Entertainment 2020 Кадр из премьерного видео новых сериалов от Marvel Entertainment
Кадр из премьерного видео новых сериалов от Marvel Entertainment
© Фото : Marvel Entertainment 2020
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Студия Disney анонсировала премьеры сериалов "Сокол и Зимний солдат" и "ВандаВижн", сообщает The Verge.
Как сообщил глава Disney Боб Айгер, "Сокол и Зимний солдат" выйдет в августе 2020 года, а "ВандаВижн" — в декабре. Про "Локи" он не уточнил, но ожидается, что его покажут в 2021 году.
"Сокол и Зимний солдат" — первый большой сериал на платформе Disney+, и поклонники его очень ждут.
Во время трансляции Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги — зрителям показали объединенный тизер трех шоу ("Сокол и Зимний солдат", "ВандаВижн" и "Локи"). Их сюжетные подробности пока не разглашаются.
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