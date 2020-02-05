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Россия готова к работе с Тунисом по актуальным проблемам, заявил Путин
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РИА Новости

Россия готова к работе с Тунисом по актуальным проблемам, заявил Путин

14:19 05.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия настроена на расширение двустороннего сотрудничества с Тунисом и готова к совместной работе по актуальным, региональным проблемам, в том числе по ливийскому урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Настроены на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества с Тунисом - одним из традиционных партнеров России на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Готовы к совместной работе по актуальным, региональным проблемам, в том числе по ливийскому урегулированию", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.
Город Тунис, Тунис
1 января, 20:37
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Владимир ПутинТунис (страна)РоссияВ мире
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