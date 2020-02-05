Россия готова к работе с Тунисом по актуальным проблемам, заявил Путин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия настроена на расширение двустороннего сотрудничества с Тунисом и готова к совместной работе по актуальным, региональным проблемам, в том числе по ливийскому урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Настроены на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества с Тунисом - одним из традиционных партнеров России на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Готовы к совместной работе по актуальным, региональным проблемам, в том числе по ливийскому урегулированию", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.