Минобороны получит десять новых беспилотников "Форпост-Р"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в течение трёх лет поставит в Вооруженные силы РФ 10 разведывательных комплексов с новыми беспилотниками "Форпост-Р", сообщил замглавы Минобороны РФ Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в течение трёх лет поставит в Вооруженные силы РФ 10 разведывательных комплексов с новыми беспилотниками "Форпост-Р", сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко

"В декабре прошлого года мы заключили контракт на поставку 10 комплексов с БЛА "Форпост-Р", - сказал журналистам Криворучко во время визита на УЗГА в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа-2020 предприятиями ОПК.

Замминистра отметил, что в 2020 году Минобороны планирует подписать контракт на поставку еще 18 комплексов "Форпост-Р". Криворучко также напомнил, что этап заводских испытаний беспилотника уже завершён, в настоящее время разрабатывается программа его государственных испытаний.

"Форпост-Р" - это полностью обновлённая модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса "Форпост". Прежним остались лишь внешние обводы. Он оснащен современным отечественным двигателем.

Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства.