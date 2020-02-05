Минобороны получит десять новых беспилотников "Форпост-Р"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в течение трёх лет поставит в Вооруженные силы РФ 10 разведывательных комплексов с новыми беспилотниками "Форпост-Р", сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.
"В декабре прошлого года мы заключили контракт на поставку 10 комплексов с БЛА "Форпост-Р", - сказал журналистам Криворучко во время визита на УЗГА в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа-2020 предприятиями ОПК.
22 августа 2019, 19:32Минобороны РФ опубликовало видео первого полета беспилотника "Форпост-Р"
Замминистра отметил, что в 2020 году Минобороны планирует подписать контракт на поставку еще 18 комплексов "Форпост-Р". Криворучко также напомнил, что этап заводских испытаний беспилотника уже завершён, в настоящее время разрабатывается программа его государственных испытаний.
"Форпост-Р" - это полностью обновлённая модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса "Форпост". Прежним остались лишь внешние обводы. Он оснащен современным отечественным двигателем.
Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства.
Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств. Это уникальные возможности для БЛА такого класса. Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств. Масса - порядка полутонны, продолжительность полёта - 18 часов, высота до 6 тысяч метров.