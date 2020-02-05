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Встреча комиссии по СВПД состоится до конца февраля, заявил Рябков
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РИА Новости

Встреча комиссии по СВПД состоится до конца февраля, заявил Рябков

14:19 05.02.2020 (обновлено: 14:35 05.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Встреча комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) состоится до конца февраля, она пройдет на уровне политдиректоров, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Я думаю, до конца февраля она состоится, это регулярное обычное квартальное заседание", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться встреча совместной комиссии по СВПД.
Он добавил, что встреча пройдет на уровне политдиректров. "Министерский уровень не обсуждается", - сказал Рябков.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. В случае если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 13:34
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ИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковВ мире
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