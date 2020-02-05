Встреча комиссии по СВПД состоится до конца февраля, заявил Рябков

Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Встреча комиссии по Встреча комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) состоится до конца февраля, она пройдет на уровне политдиректоров, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков

"Я думаю, до конца февраля она состоится, это регулярное обычное квартальное заседание", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться встреча совместной комиссии по СВПД.

Он добавил, что встреча пройдет на уровне политдиректров. "Министерский уровень не обсуждается", - сказал Рябков.

Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.