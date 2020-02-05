Путин оценил отношения России со Швецией, Ирландией и Сербией

"Заинтересованы в развитии сотрудничества со Швецией в духе добрососедства и взаимоуважения. Состоявшиеся в прошлом году переговоры с премьер-министром Стефаном Лёвеном в Санкт-Петербурге подтвердили, что у наших стран есть возможности для активизации контактов на экономическом и культурном-гуманитарном треках, для совместной работы по проблематике Балтийского моря и другим региональным делам", - рассказал Путин послам на церемонии вручения верительных грамот.