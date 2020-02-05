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Путин оценил отношения России со Швецией, Ирландией и Сербией
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РИА Новости

Путин оценил отношения России со Швецией, Ирландией и Сербией

14:19 05.02.2020 (обновлено: 14:45 05.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии сотрудничества со Швецией в духе взаимоуважения, стремится к более тесному торгово-экономическому взаимодействию с Ирландией и связана с Сербией стратегическим партнерством, основанным на традициях дружбы, а также культурной и духовной близости народов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Заинтересованы в развитии сотрудничества со Швецией в духе добрососедства и взаимоуважения. Состоявшиеся в прошлом году переговоры с премьер-министром Стефаном Лёвеном в Санкт-Петербурге подтвердили, что у наших стран есть возможности для активизации контактов на экономическом и культурном-гуманитарном треках, для совместной работы по проблематике Балтийского моря и другим региональным делам", - рассказал Путин послам на церемонии вручения верительных грамот.
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Россия и Ирландия, как отметил Путин, стремятся к более тесному торгово-экономическому сотрудничеству, в том числе в области высоких технологий и инноваций, а также сельского хозяйства. Имеются возможности для двустороннего взаимодействия в образовании, культуре и в других гуманитарных сферах.
"Россию и Сербию связывает стратегическое партнерство, которое опирается на традиции дружбы, культурную, духовную и историческую близость наших братских народов. В декабре прошлого года в Сочи провели содержательные переговоры с президентом Александром Вучичем. Достигнут целый ряд значимых договоренностей, касающихся развития российско-сербского взаимодействия по всему комплексу вопросов: экономики, торговли, энергетики, культуры, координации по региональной проблематике. Россия многое делает для того, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной", - сообщил Путин.
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Стефан ЛёвенВладимир ПутинШвецияИрландияСербияРоссияВ мире
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