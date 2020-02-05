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Выборы президента Польши пройдут 10 мая
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РИА Новости

Выборы президента Польши пройдут 10 мая

14:18 05.02.2020 (обновлено: 14:23 05.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Выборы президента Польши назначены на 10 мая, сообщила в среду в парламенте страны спикер сейма (нижней палаты парламента) Эльжбета Витек.
В соответствии с польским законодательством именно спикер сейма назначает выборы президента страны.
"В соответствии с законодательством, назначаю выборы на воскресенье 10 мая", - заявила Витек.
Она уточнила, что рассматривались три возможные даты проведения выборов - 3, 10 и 17 мая и, определяя окончательную дату, принимала во внимание множество факторов, в том числе планы руководства страны.
Спикер сейма пояснила, что к постановлению о назначении выборов прилагается график проведения выборов, одобренный Государственной избирательной комиссией, который будет опубликован в ближайшее время. С момента его публикации все претенденты на президентское кресло смогут формально начать избирательную кампанию, уточнила Витек.
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Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского еще несколько месяцев назад заявила, что на президентских выборах поддержит действующего главу государства Анджея Дуду. Он же, по данным различных соцопросов, имеет наибольшие шансы выиграть выборы.
Кроме того, уже объявлено, что кандидатом в президенты от оппозиции станет вице-спикер нижней палаты парламента Малгожата Кидава-Блоньская.
Также о своих президентских амбициях заявили известный журналист, телеведущий, публицист Шимон Холовня, который позиционирует себя как политика центристских взглядов, глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, также находящийся в оппозиции к правящей партии PiS, а от левых сил – глава партии "Весна", европарламентарий, ЛГБТ – активист Роберт Бедронь, депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак, реп-музыкант, депутат сейма, известный борьбой за легализацию марихуаны Петр Лирой-Мажец.
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Президентские выборы проводятся в Польше всеобщим прямым голосованием. Если ни один из кандидатов в первом туре не набирает 50% голосов, проводится второй тур с участием кандидатов, занявших первое и второе место.
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Малгожата Кидава-БлоньскаАнджей ДудаЯрослав КачиньскийПольшаВ мире
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