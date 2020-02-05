Выборы президента Польши пройдут 10 мая

ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Выборы президента Выборы президента Польши назначены на 10 мая, сообщила в среду в парламенте страны спикер сейма (нижней палаты парламента) Эльжбета Витек.

В соответствии с польским законодательством именно спикер сейма назначает выборы президента страны.

"В соответствии с законодательством, назначаю выборы на воскресенье 10 мая", - заявила Витек.

Она уточнила, что рассматривались три возможные даты проведения выборов - 3, 10 и 17 мая и, определяя окончательную дату, принимала во внимание множество факторов, в том числе планы руководства страны.

Спикер сейма пояснила, что к постановлению о назначении выборов прилагается график проведения выборов, одобренный Государственной избирательной комиссией, который будет опубликован в ближайшее время. С момента его публикации все претенденты на президентское кресло смогут формально начать избирательную кампанию, уточнила Витек.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского еще несколько месяцев назад заявила, что на президентских выборах поддержит действующего главу государства Анджея Дуду . Он же, по данным различных соцопросов, имеет наибольшие шансы выиграть выборы.

Кроме того, уже объявлено, что кандидатом в президенты от оппозиции станет вице-спикер нижней палаты парламента Малгожата Кидава-Блоньская

Также о своих президентских амбициях заявили известный журналист, телеведущий, публицист Шимон Холовня, который позиционирует себя как политика центристских взглядов, глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, также находящийся в оппозиции к правящей партии PiS, а от левых сил – глава партии "Весна", европарламентарий, ЛГБТ – активист Роберт Бедронь, депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак, реп-музыкант, депутат сейма, известный борьбой за легализацию марихуаны Петр Лирой-Мажец.