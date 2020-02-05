Минобороны заключило контракт на создание "дальнобойного" беспилотника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Минобороны и Уральский завод гражданской авиации заключили контракт на создание разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус-РУ", который сможет находиться в воздухе больше суток, сообщил замглавы ведомства Алексей Криворучко.

Главная особенность комплекса состоит в том, что управлять им будут через спутники.

Беспилотник оснащен комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, а также способен взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.

"Альтиус-РУ" — окончательный облик беспилотника, созданный в результате разработок и испытаний прототипов. Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств, может выступать в ударной роли и находиться в воздухе более суток. Масса аппарата — порядка шести тонн.