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Новое оружие России
2020-02-05T14:54+0300
https://ria.ru/20200205/1564280727.html
Минобороны заключило контракт на создание "дальнобойного" беспилотника
https://cdn22.img.ria.ru/images/153148/40/1531484036_0:174:3023:1874_1036x0_80_0_0_0468589793f6cc74914187ff2820c096.jpg
РИА Новости

Минобороны заключило контракт на создание "дальнобойного" беспилотника

14:16 05.02.2020 (обновлено: 14:54 05.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании Министерства обороны России
Флаг на здании Министерства обороны России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг на здании Министерства обороны России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Минобороны и Уральский завод гражданской авиации заключили контракт на создание разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус-РУ", который сможет находиться в воздухе больше суток, сообщил замглавы ведомства Алексей Криворучко.
Главная особенность комплекса состоит в том, что управлять им будут через спутники.
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Беспилотник оснащен комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, а также способен взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.
"Альтиус-РУ" — окончательный облик беспилотника, созданный в результате разработок и испытаний прототипов. Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств, может выступать в ударной роли и находиться в воздухе более суток. Масса аппарата — порядка шести тонн.
Ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что добавление спутникового канала связи для аппарата позволяет снять ограничения по радиусу действия, дав возможность "Альтиусу" наиболее полно реализовать свой потенциал.
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Новое оружие РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
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