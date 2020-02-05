Путин оценил ситуацию на Балканах

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия многое делает для того, чтобы ситуация на Балканах была стабильной, Москва выступает за взаимоприемлемое решение между Косово и Сербией, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия много делает для того, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной. Мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения косовской проблемы на основе резолюции 1244 Совета безопасности Организации объединенных наций", - сказал Путин послам на церемонии вручения верительных грамот.