Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T14:09+0300
https://ria.ru/20200205/1564280431.html
Путин оценил ситуацию на Балканах
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564052631_0:5:3035:1712_1036x0_80_0_0_db152d5f46a3e2c92f444f26200d252c.jpg
РИА Новости

Путин оценил ситуацию на Балканах

14:09 05.02.2020
324
© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия многое делает для того, чтобы ситуация на Балканах была стабильной, Москва выступает за взаимоприемлемое решение между Косово и Сербией, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия много делает для того, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной. Мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения косовской проблемы на основе резолюции 1244 Совета безопасности Организации объединенных наций", - сказал Путин послам на церемонии вручения верительных грамот.
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
17 января, 14:33
В МИД назвали угрозой для Балкан планы создания "косовской армии"
930022
Обсудить 0
Владимир ПутинСербияКосовоВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин назвал Францию одним из ключевых международных партнеров России
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин прокомментировал отношения России и Великобритании
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин заявил, что послы всегда могут рассчитывать на помощь госорганов
Президент РФ Владимир Путин
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин оценил отношения России со Швецией, Ирландией и Сербией
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин поддержал более активное вовлечение Монголии в ШОС
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин оценил отношения России с Казахстаном
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Посол Франции заявил, что мечтал работать в России
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Россия готова к диалогу с США по вопросам стабильности, заявил Путин
Тамара Плетнева
Плетнева призналась, что в детстве стыдилась своей национальности
Президент РФ Владимир Путин
Путин: от отношений России и США зависят мир и безопасность на планете
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Россия заинтересована в развитии отношений с Камбоджей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Россия открыта к сотрудничеству с Канадой, заявил Путин
Президент Польши Анджей Дуда
Выборы президента Польши пройдут 10 мая
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния