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Россия заинтересована в развитии отношений с Камбоджей, заявил Путин
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РИА Новости

Россия заинтересована в развитии отношений с Камбоджей, заявил Путин

14:07 05.02.2020 (обновлено: 14:09 05.02.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с Камбоджей по самым разным направлениям, перспективным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе является и Сингапур, заявил президент России Владимир Путин.
"Отношения с Королевством Камбоджа носят дружественный и партнерский характер. Заинтересованы в том, чтобы они и впредь развивались по самым разным направлениям, в том числе в области политики и безопасности, торговли и инвестиций, образовательных и гуманитарных обменов", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.
Он отметил, что весьма перспективным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе является Сингапур. Россия ценит налаженный политический диалог с этой страной, уточнил президент.
"Стимулировать рост взаимных инвестиционных потоков призвана реализация подписанного в конце прошлого года соглашения о свободной торговле товарами между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром. Рассчитываем выйти на заключение российско-сингапурского соглашения об услугах и инвестициях", - подчеркнул Путин.
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Владимир ПутинСингапур (страна)КамбоджаРоссияЭкономика
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