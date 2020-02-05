Россия заинтересована в развитии отношений с Камбоджей, заявил Путин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с Камбоджей по самым разным направлениям, перспективным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе является и Сингапур, заявил президент России Владимир Путин.
"Отношения с Королевством Камбоджа носят дружественный и партнерский характер. Заинтересованы в том, чтобы они и впредь развивались по самым разным направлениям, в том числе в области политики и безопасности, торговли и инвестиций, образовательных и гуманитарных обменов", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.
Он отметил, что весьма перспективным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе является Сингапур. Россия ценит налаженный политический диалог с этой страной, уточнил президент.
"Стимулировать рост взаимных инвестиционных потоков призвана реализация подписанного в конце прошлого года соглашения о свободной торговле товарами между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром. Рассчитываем выйти на заключение российско-сингапурского соглашения об услугах и инвестициях", - подчеркнул Путин.