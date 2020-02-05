Россия заинтересована в развитии отношений с Камбоджей, заявил Путин

"Отношения с Королевством Камбоджа носят дружественный и партнерский характер. Заинтересованы в том, чтобы они и впредь развивались по самым разным направлениям, в том числе в области политики и безопасности, торговли и инвестиций, образовательных и гуманитарных обменов", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.