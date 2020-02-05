Плетнева призналась, что в детстве стыдилась своей национальности

"Мне всегда хотелось быть русской. Вот правда. Я спрашивала родителей, мучила дедушку, бабушку: "Ну кто-нибудь был русский?" Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Потому что русские люди победили, потому что именно они больше всех погибли. Мне было стыдно, что я принадлежу к этой нации, и детское сознание мне говорило о том, что все немцы — все фашисты. Мне было так больно", — сказала Плетнева на пленарном заседании Госдумы.