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Плетнева призналась, что в детстве стыдилась своей национальности
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РИА Новости

Плетнева призналась, что в детстве стыдилась своей национальности

14:06 05.02.2020 (обновлено: 15:11 05.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТамара Плетнева
Тамара Плетнева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Тамара Плетнева. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призналась, что в детстве стыдилась того, что она этническая немка.
Плетнева родилась в 1947 году в Сибири, в семье этнических немцев.

"Мне всегда хотелось быть русской. Вот правда. Я спрашивала родителей, мучила дедушку, бабушку: "Ну кто-нибудь был русский?" Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Потому что русские люди победили, потому что именно они больше всех погибли. Мне было стыдно, что я принадлежу к этой нации, и детское сознание мне говорило о том, что все немцы — все фашисты. Мне было так больно", — сказала Плетнева на пленарном заседании Госдумы.

Она подчеркнула, что любит все народы, но фамилию мужа носит с гордостью, а рожденные в России дети — русские.
"И я счастлива не потому, что я свой народ не уважаю. Теперь я понимаю, что фашисты могут быть в любой нации", — заключила парламентарий.
Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий проведение общероссийской минуты молчания в День памяти и скорби — 22 июня.
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Госдума РФМоскваТамара ПлетневаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Для наших врагов мы все русские
5 февраля, 14:40
Михаил Меренков
4100000
Чего стыдится-то. Я то же "этнический немец" и фамилия просто атас: Гислер (понятно какая аналогия). Отец воевал с августа 41 по октябрь 42 (затем в труд овую армию , шахтёром в Тульской области, мать переводчиком в лагере для военнопленных немцев (г.Урюпино) всю войну была. И не разу не было стыдно, что я немец. 30 лет прослужил (пенсионер ФСБ) везде уважали за исполнительность и пунктуальность и отвращение к алкоголю. (Всегда говорил что русскому хорошо-то немцу смерть). Причины не в национальности, а в Вас самой.
5 февраля, 15:08
АГАлександр Гислер
3110003
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