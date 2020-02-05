Плетнева призналась, что в детстве стыдилась своей национальности

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призналась, что в детстве стыдилась того, что она этническая немка.
Плетнева родилась в 1947 году в Сибири, в семье этнических немцев.
"Мне всегда хотелось быть русской. Вот правда. Я спрашивала родителей, мучила дедушку, бабушку: "Ну кто-нибудь был русский?" Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Потому что русские люди победили, потому что именно они больше всех погибли. Мне было стыдно, что я принадлежу к этой нации, и детское сознание мне говорило о том, что все немцы — все фашисты. Мне было так больно", — сказала Плетнева на пленарном заседании Госдумы.
Она подчеркнула, что любит все народы, но фамилию мужа носит с гордостью, а рожденные в России дети — русские.
"И я счастлива не потому, что я свой народ не уважаю. Теперь я понимаю, что фашисты могут быть в любой нации", — заключила парламентарий.
Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий проведение общероссийской минуты молчания в День памяти и скорби — 22 июня.