Россия готова к диалогу с США по вопросам стабильности, заявил Путин

"Готовы к содержательному диалогу с американской стороной, в том числе в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности, в вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.