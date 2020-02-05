Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T14:06+0300
https://ria.ru/20200205/1564280094.html
Россия готова к диалогу с США по вопросам стабильности, заявил Путин
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564279022_0:374:2618:1847_1036x0_80_0_0_62a652f9dc632a200677130005f424ec.jpg
РИА Новости

Россия готова к диалогу с США по вопросам стабильности, заявил Путин

14:06 05.02.2020
192
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к содержательному диалогу с США по вопросам стратегической стабильности и проблеме терроризма, возвращение двустороннего взаимодействия в конструктивное русло - в интересах не только двух стран, но и всего мира.
"Готовы к содержательному диалогу с американской стороной, в том числе в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности, в вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Он добавил, что возвращение двустороннего взаимодействия "в нормальное, конструктивное русло" - в интересах не только России и США, но и всего мира.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге
Вчера, 08:00
Лукашенко рассказал Москве о своих желаниях и разочаровании
570102
Обсудить 1
Владимир ПутинРоссияСШАБезопасностьПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин: от отношений России и США зависят мир и безопасность на планете
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин назвал Францию одним из ключевых международных партнеров России
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил ситуацию на Балканах
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин прокомментировал отношения России и Великобритании
Президент РФ Владимир Путин
Путин: иранская сделка критически значима для глобальной стабильности
Юрий Швыткин
В Госдуме призвали Турцию координировать действия действия в Сирии
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Эксперт прокомментировал предложенные Путиным поправки к Конституции
Президент РФ Владимир Путин
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость расширения политического диалога
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Россия заинтересована в развитии отношений с Камбоджей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о необходимости полностью выполнить поручения послания
Женщина, прибывшая из провинции Хубэй, на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы в провинции Цзянси
Россия готова помогать Китаю в борьбе с коронавирусом, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин поддержал более активное вовлечение Монголии в ШОС
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой предложил жестко реагировать на разрушение памятников ВОВ
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин оценил отношения России со Швецией, Ирландией и Сербией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния