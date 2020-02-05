Россия готова к диалогу с США по вопросам стабильности, заявил Путин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к содержательному диалогу с США по вопросам стратегической стабильности и проблеме терроризма, возвращение двустороннего взаимодействия в конструктивное русло - в интересах не только двух стран, но и всего мира.
"Готовы к содержательному диалогу с американской стороной, в том числе в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности, в вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Он добавил, что возвращение двустороннего взаимодействия "в нормальное, конструктивное русло" - в интересах не только России и США, но и всего мира.