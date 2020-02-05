"Аэрофлот" вывезет из Китая примерно 1,4 тысячи пассажиров S7

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вывезет из Китая порядка 1,4 тысячи пассажиров S7, сообщил журналистам в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"Да. Я не назову цифру по состоянию на сегодня, на вчерашнее утро это было около 1400 человек", - сказал Дитрих, отвечая на вопрос о договоренностях "Аэрофлота" и S7 по вывозу пассажиров.
S7 ранее сообщила, что на фоне распространения коронавируса с 4 февраля по 28 марта полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 31 января объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Со слов Голиковой, все рейсы будут прилетать в отдельный терминал "Шереметьево". Кроме того, Москва прорабатывает с Пекином чартерные рейсы вместо отмененных регулярных для вывоза россиян.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами Китая, один из них погиб.
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