Россия готова помогать Китаю в борьбе с коронавирусом, заявил Путин

Женщина, прибывшая из провинции Хубэй, на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы в провинции Цзянси

Женщина, прибывшая из провинции Хубэй, на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы в провинции Цзянси

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Власти Китая принимают решительные меры по борьбе с коронавирусом , Россия готова оказывать КНР помощь, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.

"Китай и все мы сейчас столкнулись с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить его. Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие", - сказал Путин.

По последним данным, от коронавируса в КНР погибли 490 человек, более 24 тысяч заразились.