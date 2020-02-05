Россия готова помогать Китаю в борьбе с коронавирусом, заявил Путин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Китая принимают решительные меры по борьбе с коронавирусом, Россия готова оказывать КНР помощь, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
"Китай и все мы сейчас столкнулись с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить его. Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие", - сказал Путин.
По последним данным, от коронавируса в КНР погибли 490 человек, более 24 тысяч заразились.
В среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай надеется, что переломный момент в борьбе с распространением нового типа коронавируса вскоре настанет, так как все больше людей выздоравливают, а число новых случаев с подозрением на заражение снижается.
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