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Россия готова помогать Китаю в борьбе с коронавирусом, заявил Путин
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РИА Новости

Россия готова помогать Китаю в борьбе с коронавирусом, заявил Путин

14:00 05.02.2020 (обновлено: 14:41 05.02.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterЖенщина, прибывшая из провинции Хубэй, на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы в провинции Цзянси
Женщина, прибывшая из провинции Хубэй, на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы в провинции Цзянси
© REUTERS / Thomas Peter
Женщина, прибывшая из провинции Хубэй, на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы в провинции Цзянси
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Китая принимают решительные меры по борьбе с коронавирусом, Россия готова оказывать КНР помощь, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
"Китай и все мы сейчас столкнулись с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить его. Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие", - сказал Путин.
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По последним данным, от коронавируса в КНР погибли 490 человек, более 24 тысяч заразились.
В среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай надеется, что переломный момент в борьбе с распространением нового типа коронавируса вскоре настанет, так как все больше людей выздоравливают, а число новых случаев с подозрением на заражение снижается.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыХуа ЧуньинМИД КНРВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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