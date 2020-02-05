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Путин прокомментировал отношения России и Великобритании
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РИА Новости

Путин прокомментировал отношения России и Великобритании

13:58 05.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения Великобритании и России вряд ли удовлетворяют обе стороны, укрепление диалога отвечает общим интересам, и Россия к этому готова.
"Нынешнее состояние отношений России и Великобритании вряд ли удовлетворяет обе стороны. Убеждены, что восстановление взаимоуважительного политического диалога, укрепление торгово-экономических обменов, наращивание культурно-гуманитарных контактов отвечает общим интересам. Мы к этому готовы", - сказал он послам на церемонии вручения верительных грамот.
Президент добавил, что динамично также развиваются российско-бангладешские связи, растут объемы торговли, совместно реализуется масштабный проект сооружения первой бангладешской атомной электростанции. Он также выразил надежду на продолжение плотного взаимодействия в ООН и других многосторонних организациях.
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Владимир ПутинВеликобританияООНРоссияВ мире
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