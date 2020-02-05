Путин прокомментировал отношения России и Великобритании

"Нынешнее состояние отношений России и Великобритании вряд ли удовлетворяет обе стороны. Убеждены, что восстановление взаимоуважительного политического диалога, укрепление торгово-экономических обменов, наращивание культурно-гуманитарных контактов отвечает общим интересам. Мы к этому готовы", - сказал он послам на церемонии вручения верительных грамот.