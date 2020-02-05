Путин: от отношений России и США зависят мир и безопасность на планете

"От состояния отношений России и Соединенных Штатов, их стабильности и предсказуемости во многом зависит мир и безопасность на планете. Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.