Путин: от отношений России и США зависят мир и безопасность на планете

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что от состояния отношений России и США во многом зависят мир и безопасность на планете, и эти отношения должны основываться на принципе равенства и уважения к суверенитету друг друга.
"От состояния отношений России и Соединенных Штатов, их стабильности и предсказуемости во многом зависит мир и безопасность на планете. Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
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