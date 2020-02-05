В Китае обнаружили два случая заражения коронавирусом у новорожденных

ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Два случая заражения новым типом коронавируса выявлены у новорожденных в очаге распространения вспышки – Два случая заражения новым типом коронавируса выявлены у новорожденных в очаге распространения вспышки – городе Ухань , говорится в заявлении детской больницы города.

"Детская больница города Ухань подтвердила два случая заболевания новорожденных новым топом коронавируса. Самому младшему из них поставили диагноз через 30 часов после рождения. Врачи-неонатологи рассматривают возможность вертикальной передачи вируса от матери к ребенку", - говорится в заявлении больницы.

Ребенок родился 2 февраля, к тому моменту его матери уже подтвердили диагноз. Врачи провели анализ ребенку только через 30 часов после рождения, чтобы избежать влияния на тест различных факторов, в том числе амниотической жидкости. После подтверждения диагноза ребенок был в срочном порядке переведен из Уханьской больницы третьей ступени в специализированную детскую больницу для лечения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

В настоящее время ребенок находится под постоянным наблюдением врачей, его основные жизненные показатели стабильны, температуры и кашля нет, но дыхание учащенное, рентгенограмма показала легочную инфекцию и нарушение функций печени.

"Этот случай напоминает нам уделить особое внимание возможности нового способа передачи нового типа коронавируса - вертикальной передачи вируса от матери к ребенку", - считает заведующий отделением неонатологии уханьской детской больницы Цзэн Линкун.

Второй ребенок родился 13 января и на тот момент был здоров. Однако 22 января коронавирус был выявлен у женщины, которая ухаживала за матерью ребенка до и после родов, 26 января диагноз подтвердился и у матери, 29 января у ребенка появилась рвота, кашель и температура, и уже 31 января он был отправлен в детскую больницу для лечения.

В этом случае остается неясным, кто заболел сначала – мать или ребенок. Тем не менее, врачи указывают на необходимость особо внимательного отношения ко всем новорожденным и детям, которые имели контакты с зараженными, так как у них еще не выработан иммунитет.