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В Китае обнаружили два случая заражения коронавирусом у новорожденных
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РИА Новости

В Китае обнаружили два случая заражения коронавирусом у новорожденных

13:57 05.02.2020 (обновлено: 14:34 05.02.2020)
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© REUTERS / China DailyИзмерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Два случая заражения новым типом коронавируса выявлены у новорожденных в очаге распространения вспышки – городе Ухань, говорится в заявлении детской больницы города.
"Детская больница города Ухань подтвердила два случая заболевания новорожденных новым топом коронавируса. Самому младшему из них поставили диагноз через 30 часов после рождения. Врачи-неонатологи рассматривают возможность вертикальной передачи вируса от матери к ребенку", - говорится в заявлении больницы.
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Ребенок родился 2 февраля, к тому моменту его матери уже подтвердили диагноз. Врачи провели анализ ребенку только через 30 часов после рождения, чтобы избежать влияния на тест различных факторов, в том числе амниотической жидкости. После подтверждения диагноза ребенок был в срочном порядке переведен из Уханьской больницы третьей ступени в специализированную детскую больницу для лечения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
В настоящее время ребенок находится под постоянным наблюдением врачей, его основные жизненные показатели стабильны, температуры и кашля нет, но дыхание учащенное, рентгенограмма показала легочную инфекцию и нарушение функций печени.
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"Этот случай напоминает нам уделить особое внимание возможности нового способа передачи нового типа коронавируса - вертикальной передачи вируса от матери к ребенку", - считает заведующий отделением неонатологии уханьской детской больницы Цзэн Линкун.
Второй ребенок родился 13 января и на тот момент был здоров. Однако 22 января коронавирус был выявлен у женщины, которая ухаживала за матерью ребенка до и после родов, 26 января диагноз подтвердился и у матери, 29 января у ребенка появилась рвота, кашель и температура, и уже 31 января он был отправлен в детскую больницу для лечения.
В этом случае остается неясным, кто заболел сначала – мать или ребенок. Тем не менее, врачи указывают на необходимость особо внимательного отношения ко всем новорожденным и детям, которые имели контакты с зараженными, так как у них еще не выработан иммунитет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаВОЗПекинГонконгКитайУханьВ мире
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