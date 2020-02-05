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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-02-05T13:54+0300
https://ria.ru/20200205/1564279285.html
Московская компания поставила 3D-сканеры в Южную Корею и ОАЭ
https://cdn22.img.ria.ru/images/156351/01/1563510149_0:269:3072:1997_1036x0_80_0_0_c83519308195bf0dbfd4de98015a0f46.jpg
РИА Новости

Московская компания поставила 3D-сканеры в Южную Корею и ОАЭ

13:54 05.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Московский производитель программного обеспечения и профессиональных трехмерных сканеров "Тексел" начал поставки своей продукции в Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В университете Сеула сканер Texel будет использоваться для обучения студентов на факультетах, связанных с 3D-графикой и дизайном, а в музее Дубая устройство станет частью экспозиции о цифровых технологиях будущего. По данным пресс-службы, главное преимущество сканеров Texel – программное обеспечение, которое позволяет быстро и качественно сканировать людей и не требует последующей доработки в сторонних программах.
"Мы поддерживаем высокотехнологичные компании Москвы в их стремлении выходить на международный рынок. Общий объём экспорта высокотехнологичной продукции за период январь-ноябрь 2019 года составил 10,9 миллиарда долларов, увеличившись на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 3D-сканеры Texel входят в список лучших полноростовых 3D-сканеров по версии независимого французского рейтингового агентства Aniwaa. Для таких компаний Особая экономическая зона "Технополис "Москва" предоставляет самую современную инфраструктуру и возможность развиваться и работать на перспективных рынках за рубежом", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Как сообщается, в Южную Корею доставлен компактный 3D-сканер Texel Portal MX для цветного сканирования людей. На нем трехмерную цифровую модель можно получить всего за 90 секунд. В ОАЭ поставили более крупную модель Texel Portal BX, которая за 30 секунд анализирует стоящего на платформе человека, а далее специальные алгоритмы за одну минуту в облаке Texel Cloud превращают результаты сканирования в реалистичную 3D-модель.
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3D-сканеры Texel используются в индустриях одежды, рекламы, фитнеса и VR/AR. Трехмерные модели, полученные на этих сканерах можно использовать для 3D-печати или интеграции в другие сервисы: отправить по почте, поделиться в соцсетях, загрузить в системы AR/VR, компьютерную игру или виртуальную примерочную, отмечается в сообщении.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЮжная КореяОАЭЭкономика
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