Московская компания поставила 3D-сканеры в Южную Корею и ОАЭ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Московский производитель программного обеспечения и профессиональных трехмерных сканеров "Тексел" начал поставки своей продукции в Южную Корею и Московский производитель программного обеспечения и профессиональных трехмерных сканеров "Тексел" начал поставки своей продукции в Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты , сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

В университете Сеула сканер Texel будет использоваться для обучения студентов на факультетах, связанных с 3D-графикой и дизайном, а в музее Дубая устройство станет частью экспозиции о цифровых технологиях будущего. По данным пресс-службы, главное преимущество сканеров Texel – программное обеспечение, которое позволяет быстро и качественно сканировать людей и не требует последующей доработки в сторонних программах.

"Мы поддерживаем высокотехнологичные компании Москвы в их стремлении выходить на международный рынок. Общий объём экспорта высокотехнологичной продукции за период январь-ноябрь 2019 года составил 10,9 миллиарда долларов, увеличившись на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 3D-сканеры Texel входят в список лучших полноростовых 3D-сканеров по версии независимого французского рейтингового агентства Aniwaa. Для таких компаний Особая экономическая зона "Технополис "Москва" предоставляет самую современную инфраструктуру и возможность развиваться и работать на перспективных рынках за рубежом", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Как сообщается, в Южную Корею доставлен компактный 3D-сканер Texel Portal MX для цветного сканирования людей. На нем трехмерную цифровую модель можно получить всего за 90 секунд. В ОАЭ поставили более крупную модель Texel Portal BX, которая за 30 секунд анализирует стоящего на платформе человека, а далее специальные алгоритмы за одну минуту в облаке Texel Cloud превращают результаты сканирования в реалистичную 3D-модель.