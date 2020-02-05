Путин отметил необходимость расширения политического диалога

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот заявил послам, что исходит из того, что в поле их зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога.
В Кремле началась церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии принимают участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств, в том числе из США, Ирана, Германии, Австралии.
"Исходим из того, что в поле вашего зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубление культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми", - сказал Путин.