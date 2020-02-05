Путин отметил важность конструктивных отношений с Германией

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. РФ придает большое значение выстраиванию конструктивных отношений с ФРГ и настроена на дальнейшую позитивную работу, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Россия придает большое значение выстраиванию конструктивного взаимодействия с Федеративной Республикой Германия. Регулярно обсуждаем с канцлером, госпожой Ангелой Меркель актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня", - сказал Путин послам на церемонии вручения верительных грамот.
Президент также отметил, что Россия подержала идею проведения в Берлине конференции по ливийскому урегулированию и приняла в ней самое активное участие.
"Россия и ФРГ углубляют взаимовыгодную кооперацию в сфере торговли, инвестиций, энергетики. Настроены и дальше на совместную позитивную работу", - добавил Путин.
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