Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T13:50+0300
https://ria.ru/20200205/1564278991.html
Путин отметил важность конструктивных отношений с Германией
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564052631_0:5:3035:1712_1036x0_80_0_0_db152d5f46a3e2c92f444f26200d252c.jpg
РИА Новости

Путин отметил важность конструктивных отношений с Германией

13:50 05.02.2020
391
© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. РФ придает большое значение выстраиванию конструктивных отношений с ФРГ и настроена на дальнейшую позитивную работу, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Россия придает большое значение выстраиванию конструктивного взаимодействия с Федеративной Республикой Германия. Регулярно обсуждаем с канцлером, госпожой Ангелой Меркель актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня", - сказал Путин послам на церемонии вручения верительных грамот.
Президент также отметил, что Россия подержала идею проведения в Берлине конференции по ливийскому урегулированию и приняла в ней самое активное участие.
"Россия и ФРГ углубляют взаимовыгодную кооперацию в сфере торговли, инвестиций, энергетики. Настроены и дальше на совместную позитивную работу", - добавил Путин.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
3 февраля, 17:15
В Германии оценили перспективы отношений с Россией
500001
Обсудить 0
Ангела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин оценил отношения России с Казахстаном
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин прокомментировал отношения России и Великобритании
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил возможности для расширения взаимодействия с Грецией
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин оценил отношения России со Швецией, Ирландией и Сербией
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин оценил уровень российско-китайских отношений
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Роспотребнадзор дал рекомендации о дезинфекции самолетов из Китая
Президент РФ Владимир Путин
Россия открыта к сотрудничеству с Канадой, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин пожелал вновь прибывшим послам "почувствовать пульс" России
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии посетит Екатеринбург 7 июля
Президент РФ Владимир Путин и посол Австралии в России Грейм Михан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин: Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Австралией
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Два села на юге ДНР остались без света из-за обстрела
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора авиапассажиров
"Аэрофлот" вывезет из Китая примерно 1,4 тысячи пассажиров S7
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В МИД Китая оценили влияние распространения коронавируса на экономику
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Россия подтвердила поддержку суверенитета и единства Ливана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния