СПЧ организует мониторинг при голосовании по поправке в Конституцию

"Мы планируем заниматься организацией мониторинга соблюдения прав граждан - избирательных не скажешь, а связанных с всероссийским голосованием - чтобы каждый мог выразить свое мнение, чтобы, как положено и на выборах, голосование было тайным, система голосования была прозрачной и доступной для всех", - сказал Точенов на заседании рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан.

По его словам, рабочая мониторинговая группа СПЧ по выборам уже свой план определила. "Есть у нас также комиссия по избирательным правам, и с недавнего времени я ее также возглавляю - мы будем активно подключаться. В ближайшее время также будем спрашивать наших членов Совета, кто, в каких регионах может работать", - пояснил ответственный секретарь СПЧ.

"Мы обращаемся к общественным палатам, к правозащитному сообществу, специализирующемуся в сфере защиты избирательных прав граждан, Ассоциации юристов России, журналистам, чтобы всесторонне на местах смотреть картинку сверху - что происходит и как. Не только в день голосования, но и заранее посмотреть - соблюдаются ли права граждан, гласность в избирательной кампании либо вот в общероссийском голосовании", - уточнил он журналистам.

Также Точенов отметил важность объединения всех общественников, чтобы всем было понятно, что голосование прошло честно.

Кроме этого, член Совета Александр Брод предложил приглашать на такие заседания рабочей группы ОП РФ юристов, а также сделать видеоролик, который бы разъяснял суть поправки в конституцию. "Предлагаю разработать методические материалы, ... которые были бы применимы к предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию", - сказал он.

"Считаю необходимым и расширить состав субъектов общественного контроля на предстоящем голосовании. Помимо наблюдателей от общественных палат, стоило бы подключить ресурс и федерального СПЧ, и Совета по правам человека трех главных субъектов. Это могли бы быть и уполномоченные по правам человека, которые также ведут активную деятельность по подбору обращений граждан, по разъяснению правовых основ, предлагаемых поправок. Ну и усилить работу с юристами, с правозащитниками в регионах", - пояснил Брод.