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СПЧ организует мониторинг при голосовании по поправке в Конституцию
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РИА Новости

СПЧ организует мониторинг при голосовании по поправке в Конституцию

13:48 05.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) планирует организовать мониторинг соблюдения прав граждан во время всенародного голосования по поправке в Конституцию РФ в случае принятия законодательного акта о его проведении, сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.
"Мы планируем заниматься организацией мониторинга соблюдения прав граждан - избирательных не скажешь, а связанных с всероссийским голосованием - чтобы каждый мог выразить свое мнение, чтобы, как положено и на выборах, голосование было тайным, система голосования была прозрачной и доступной для всех", - сказал Точенов на заседании рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан.
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По его словам, рабочая мониторинговая группа СПЧ по выборам уже свой план определила. "Есть у нас также комиссия по избирательным правам, и с недавнего времени я ее также возглавляю - мы будем активно подключаться. В ближайшее время также будем спрашивать наших членов Совета, кто, в каких регионах может работать", - пояснил ответственный секретарь СПЧ.
"Мы обращаемся к общественным палатам, к правозащитному сообществу, специализирующемуся в сфере защиты избирательных прав граждан, Ассоциации юристов России, журналистам, чтобы всесторонне на местах смотреть картинку сверху - что происходит и как. Не только в день голосования, но и заранее посмотреть - соблюдаются ли права граждан, гласность в избирательной кампании либо вот в общероссийском голосовании", - уточнил он журналистам.
Также Точенов отметил важность объединения всех общественников, чтобы всем было понятно, что голосование прошло честно.
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Кроме этого, член Совета Александр Брод предложил приглашать на такие заседания рабочей группы ОП РФ юристов, а также сделать видеоролик, который бы разъяснял суть поправки в конституцию. "Предлагаю разработать методические материалы, ... которые были бы применимы к предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию", - сказал он.
"Считаю необходимым и расширить состав субъектов общественного контроля на предстоящем голосовании. Помимо наблюдателей от общественных палат, стоило бы подключить ресурс и федерального СПЧ, и Совета по правам человека трех главных субъектов. Это могли бы быть и уполномоченные по правам человека, которые также ведут активную деятельность по подбору обращений граждан, по разъяснению правовых основ, предлагаемых поправок. Ну и усилить работу с юристами, с правозащитниками в регионах", - пояснил Брод.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию , Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Конституция Российской Федерации
4 февраля, 12:56
Процедуру голосования пропишут в проекте о поправке в Конституцию
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Александр ТоченовСовет по правам человека при Президенте РФАлександр БродВладимир ПутинРоссияОбщество
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