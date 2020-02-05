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РИА Наука
2020-02-05T13:42+0300
https://ria.ru/20200205/1564278605.html
В крепости Чембало в Балаклаве нашли генуэзский арсенал XV века
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РИА Новости

В крепости Чембало в Балаклаве нашли генуэзский арсенал XV века

13:42 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Уникальный арсенал генуэзского периода обнаружен в одной из башен крепости Чембало, расположенной на горе у входа в бухту в Балаклаве в Крыму, сообщила пресс-служба государственного историко-культурного музея "Херсонес Таврический".
Объединенная археологическая экспедиция Херсонесского музея и Харьковского университета начала изучение башни №5 крепости Чембало, расположенной на территории Балаклавы, в 2013 году. Башня была доследована в 2017 году совместной экспедицией Государственного Эрмитажа и Херсонесского музея, сообщается пресс-службой музея "Херсонес Таврический".
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"В ходе раскопок внутри цистерны (в нижней части башни - ред.) ученые нашли более тысячи железных пластин от доспеха типа "бригандина". В ряде случаев на пластинах от доспехов сохранились следы ткани. Эта броня принадлежала воинам гарнизона… Также обнаружены несколько тысяч наконечников арбалетных болтов генуэзского времени и более 800 наконечников стрел для луков османского периода", - сообщили в музее.
К остаткам доспеха относятся обнаруженные там же медные и железные пряжки, которые использовались для соединения ремешков доспеха "бригандина" и портупей, говорится в сообщении. Археологи обнаружили в слоях разрушения два сделанных из рога оленя "ореха" от спускового механизма арбалета, било железного кистеня, фрагменты железного лезвия палаша или сабли, свинцовую шаровидную пулю, кованые четырехгранные в сечении гвозди с плоскими и выпуклыми шляпками.
На дне цистерны в башне обнаружены 42 железных кованых и семь каменных ядер различного веса, диаметра и калибра. Каменные ядра использовались в XV веке для пристрелки бомбард – первых артиллерийских орудий, сообщили в музее.
"Обнаруженный экспедицией арсенал башни является по-настоящему уникальным археологическим комплексом, который по всем статьям превосходит все известные в Восточной Европе аналоги. Данная находка многое объясняет нам в истории генуэзских крепостей в Крыму", - отметили ученые.
Башня №5 крепости Чембало в Балаклаве возведена генуэзцами около 1425 года. Спустя 30 лет ее перестраивают, и она утрачивает первоначальное оборонительное значение - в ее основании устраивается цистерна.
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РИА НаукаБалаклаваКрым
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