В крепости Чембало в Балаклаве нашли генуэзский арсенал XV века

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Уникальный арсенал генуэзского периода обнаружен в одной из башен крепости Чембало, расположенной на горе у входа в бухту в Уникальный арсенал генуэзского периода обнаружен в одной из башен крепости Чембало, расположенной на горе у входа в бухту в Балаклаве Крыму , сообщила пресс-служба государственного историко-культурного музея "Херсонес Таврический".

Объединенная археологическая экспедиция Херсонесского музея и Харьковского университета начала изучение башни №5 крепости Чембало, расположенной на территории Балаклавы, в 2013 году. Башня была доследована в 2017 году совместной экспедицией Государственного Эрмитажа и Херсонесского музея, сообщается пресс-службой музея "Херсонес Таврический".

"В ходе раскопок внутри цистерны (в нижней части башни - ред.) ученые нашли более тысячи железных пластин от доспеха типа "бригандина". В ряде случаев на пластинах от доспехов сохранились следы ткани. Эта броня принадлежала воинам гарнизона… Также обнаружены несколько тысяч наконечников арбалетных болтов генуэзского времени и более 800 наконечников стрел для луков османского периода", - сообщили в музее.

К остаткам доспеха относятся обнаруженные там же медные и железные пряжки, которые использовались для соединения ремешков доспеха "бригандина" и портупей, говорится в сообщении. Археологи обнаружили в слоях разрушения два сделанных из рога оленя "ореха" от спускового механизма арбалета, било железного кистеня, фрагменты железного лезвия палаша или сабли, свинцовую шаровидную пулю, кованые четырехгранные в сечении гвозди с плоскими и выпуклыми шляпками.

На дне цистерны в башне обнаружены 42 железных кованых и семь каменных ядер различного веса, диаметра и калибра. Каменные ядра использовались в XV веке для пристрелки бомбард – первых артиллерийских орудий, сообщили в музее.

"Обнаруженный экспедицией арсенал башни является по-настоящему уникальным археологическим комплексом, который по всем статьям превосходит все известные в Восточной Европе аналоги. Данная находка многое объясняет нам в истории генуэзских крепостей в Крыму", - отметили ученые.