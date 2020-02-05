МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай мобилизовал роботов на борьбу с эпидемией коронавируса. На улицы города Гуанчжоу вышли робо-патрули, оборудованные камерами и тепловизорами.
Они проверяют температуру прохожих и носят ли горожане маски. Одновременно один "железный патрульный" может считывать информацию о 10 прохожих.
Роботы управляются и передают информацию операторам через связь пятого поколения 5G.
Кроме того, роботы работают в качестве систем оповещения граждан об эпидемиологической ситуации в городе и правилах санитарной безопасности: они оборудованы громкоговорителями.
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