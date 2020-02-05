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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-05T13:41+0300
https://ria.ru/20200205/1564278539.html
Китай мобилизовал роботов на борьбу с эпидемией коронавируса
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РИА Новости

Китай мобилизовал роботов на борьбу с эпидемией коронавируса

13:41 05.02.2020
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© REUTERS / CNS PhotoДезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
© REUTERS / CNS Photo
МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай мобилизовал роботов на борьбу с эпидемией коронавируса. На улицы города Гуанчжоу вышли робо-патрули, оборудованные камерами и тепловизорами.
Они проверяют температуру прохожих и носят ли горожане маски. Одновременно один "железный патрульный" может считывать информацию о 10 прохожих.
Роботы управляются и передают информацию операторам через связь пятого поколения 5G.
Кроме того, роботы работают в качестве систем оповещения граждан об эпидемиологической ситуации в городе и правилах санитарной безопасности: они оборудованы громкоговорителями.
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21 января, 13:27
Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
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Россия-Китай: ГлавноеКитайГуанчжоуВ мире
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