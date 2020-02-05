Путин выразил надежду на визит президента Алжира в Москву

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин выразил надежду, что глава Алжира посетит Москву.

В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.

Обращаясь к алжирскому послу в России Мохамеду Шерифу Курте, Путин указал, что страны связывают прочные дружеские отношения.

"Совсем недавно в Берлине имел короткую беседу с президентом, надеюсь увидеть его в России", - указал российский лидер.

При этом Путин отметил, что состоявшиеся в конце прошлого года президентские выборы стали серьезным шагом на пути политических и социально-экономических преобразований в Алжире.