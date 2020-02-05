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Путин выразил надежду на визит президента Алжира в Москву
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РИА Новости
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Путин выразил надежду на визит президента Алжира в Москву

13:41 05.02.2020 (обновлено: 14:09 05.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что глава Алжира посетит Москву.
В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.
Обращаясь к алжирскому послу в России Мохамеду Шерифу Курте, Путин указал, что страны связывают прочные дружеские отношения.
"Совсем недавно в Берлине имел короткую беседу с президентом, надеюсь увидеть его в России", - указал российский лидер.
При этом Путин отметил, что состоявшиеся в конце прошлого года президентские выборы стали серьезным шагом на пути политических и социально-экономических преобразований в Алжире.
"Поддерживаем проводимую Алжиром сбалансированную линию в международных и региональных делах, видим хорошие перспективы для наращивания экономического и военно-технического сотрудничества, координации в целях укрепления стабильности и безопасности в Северной Африке и Сахаро-сахельской зоне", - заключил Путин.
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