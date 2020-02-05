Комитет ГД одобрил смягчение наказаний за невозврат валютной выручки

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении два законопроекта, внесенных президентом РФ и направленных на улучшение делового климата в стране и сокращение рисков для бизнеса при ведении внешнеэкономической деятельности.

Первый проект вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в целях декриминализации наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки. Поправки подготовлены в том числе в связи с тем, что российские экспортеры, особенно находящиеся под санкциями, все чаще сталкиваются с задержками при возврате валютной выручки, происходящими не по их вине.

Согласно этим изменениям, крупный размер нерепатриированных денежных средств, при котором виновный привлекается к уголовной ответственности, увеличивается с 9 миллионов до 100 миллионов рублей, особо крупный - с 45 до 150 миллионов. При этом нерепатриация денежных средств в крупном размере будет признаваться уголовно наказуемым деянием лишь в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергавшимся административному наказанию за аналогичное нарушение. Одинаковая повышенная ответственность устанавливается за нарушения, совершенные как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной группой.

Кроме того, изменения касаются определения крупного и особо крупного размера неуплаченных (неисчисленных, неудержанных, неперечисленных) налогов, иных обязательных платежей. Крупным будет считаться неуплата налогов или иных платежей на сумму 15 миллионов рублей, особо крупным - 45 миллионов рублей. При этом предлагается отказаться от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд и установить минимальные пороговые значения платежей в твердых денежных суммах, исключив возможность их исчисления в долях в процентах.