Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T13:40+0300
https://ria.ru/20200205/1564278379.html
Комитет ГД одобрил смягчение наказаний за невозврат валютной выручки
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1036x0_80_0_0_2d22b228e1b76573b22e0275edaca266.jpg
РИА Новости

Комитет ГД одобрил смягчение наказаний за невозврат валютной выручки

13:40 05.02.2020
176
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении два законопроекта, внесенных президентом РФ и направленных на улучшение делового климата в стране и сокращение рисков для бизнеса при ведении внешнеэкономической деятельности.
Первый проект вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в целях декриминализации наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки. Поправки подготовлены в том числе в связи с тем, что российские экспортеры, особенно находящиеся под санкциями, все чаще сталкиваются с задержками при возврате валютной выручки, происходящими не по их вине.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на IV Восточном экономическом форуме
12 сентября 2018, 07:06
Орешкин выступил против требования к экспортерам продавать валютную выручку
Согласно этим изменениям, крупный размер нерепатриированных денежных средств, при котором виновный привлекается к уголовной ответственности, увеличивается с 9 миллионов до 100 миллионов рублей, особо крупный - с 45 до 150 миллионов. При этом нерепатриация денежных средств в крупном размере будет признаваться уголовно наказуемым деянием лишь в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергавшимся административному наказанию за аналогичное нарушение. Одинаковая повышенная ответственность устанавливается за нарушения, совершенные как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной группой.
Кроме того, изменения касаются определения крупного и особо крупного размера неуплаченных (неисчисленных, неудержанных, неперечисленных) налогов, иных обязательных платежей. Крупным будет считаться неуплата налогов или иных платежей на сумму 15 миллионов рублей, особо крупным - 45 миллионов рублей. При этом предлагается отказаться от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд и установить минимальные пороговые значения платежей в твердых денежных суммах, исключив возможность их исчисления в долях в процентах.
Второй проект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, за нерепатриацию денежных средств вводится такой вид административного наказания, как предупреждение.
Президент РФ Владимир Путин
26 декабря 2019, 10:58
Путин предложил декриминализировать статью о возврате валютной выручки
2000110
Обсудить 0
Госдума РФМоскваРоссияЭкономика
Рекомендуем
Стенд завода Карат на выставке
"Карат" опроверг данные о переносе части производства в Белоруссию
Вид на Московский Кремль
Московская компания поставила 3D-сканеры в Южную Корею и ОАЭ
Астронавт Эндрю Морган во время выхода в открытый космос на МКС
Опрос: россияне стали меньше верить в лидерство в исследовании космоса
Добыча золота на руднике Ирокинда в Бурятии
Резидент ТОР на Чукотке вложит 50 миллионов рублей в добычу золота
Рубли
Эксперт призвал не решать проблему невыплаты зарплат ужесточением УК
Президент РФ Владимир Путин
Россия открыта к сотрудничеству с Канадой, заявил Путин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
Волин прокомментировал обыски у ретранслятора Первого канала в Латвии
Президент РФ Владимир Путин
Путин: иранская сделка критически значима для глобальной стабильности
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Россия заинтересована в развитии отношений с Камбоджей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин выразил надежду на визит президента Алжира в Москву
Памятник плавленому сырку Дружба в Москве
РБК: завод "Карат" пригрозил перенести из России часть производства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
В крепости Чембало в Балаклаве нашли генуэзский арсенал XV века
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле ответили на вопрос о применении закона об оскорблении власти
Автозаправочная станция компании Лукойл
"Лукойл" сообщил о проблемах с поставками топлива на АЗС в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния